طبيب الأهلي يكشف مدة غياب رضا سليم وعمر كمال

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 23:03

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق النادي الأهلي مدة غياب ثنائي الفريق، رضا سليم وعمر كمال.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر قناة ناديه:"رضا سليم يحتاج للتدخل الجراحي وجاري الاتفاق مع خبراء أجانب بشأنه".

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وأوضح "اللاعب يحتاج تقريبا من 5 إلى 6 شهور للعودة إلى الملاعب".

الإصابة التي تعرض لها المغربي كانت قطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد بنتيجة 6-1 في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكشف طبيب الأهلي "عمر كمال يعاني من التواء في الركبة ويحتاج إلى أسبوع من أجل التعافي".

ويغيب عمر كمال عن صفوف الأهلي خلال مواجهة شباب بلوزداد بالجولة الرابعة بسبب الإصابة.

يذكر أن الأهلي تعادل في آخر مبارياته أمام إنبي سلبيا بون أهداف ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

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