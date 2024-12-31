رضا سليم: أشعر بالحزن حتى الآن بسبب طريقة رحيلي عن الرجاء.. والأهلي مختلف عن الجميع

حكى رضا سليم اللاعب المغربي للأهلي عن بداياته مع كرة القدم في المغرب، وأيضا عن كواليس إصابته الحالية وأيضا حقيقة خروجه من الفريق على سبيل الإعارة.

رضا سليم النادي : الأهلي الأهلي

وقال رضا سليم عبر قناة الأهلي: "شعرت بآلام شديدة في ركبتي اليسرى وطبيب الفريق أحمد جاب الله سألني إذا كنت أستطيع إكمال المباراة لكني كنت أشعر بآلام شديدة وطلبت التغيير".

وأضاف "جاب الله يتواصل مع عدة أطباء خارج مصر لعرض التقارير الطبية عليهم لتحديد مدة الغياب وبرامج العلاج والتأهيل".

وأكمل "كنا نتمنى الفوز على باتشوكا ومواجهة ريال مدريد في النهائي وبعد الخسارة اجتمع اللاعبون واتفقوا على تدارك ما حدث والتركيز من أجل التتويج ببطولة إفريقيا لإسعاد الجماهير".

وأرف "تلقيت العديد من العروض من المغرب والإمارات وقطر ولكن النادي هو من سيقرر مصيري، وإذا رغب النادي في إعارتي لا يوجد لدي مشكلة وأنا تحت أمر الأهلي".

وأكد "الشعب المصري مولع بكرة القدم، وفي الأهلي يجب أن تقاتل في الملعب حتى تحصل على حب الجمهور، ودائما أشعر بحب الجمهور لي عندما أقابلهم في الشارع".

وأوضح "أحد الجماهير قال لي بعد مباراة باتشوكا أنني جئت إلى الأهلي لأحصل على الأموال وأذهب، وهذا خاطئ، أنا جئت إلى هنا لأنني أحب الأهلي ولاعبيه وجمهوره ومن أجل الحصول على البطولات ومساعدة الفريق في تحقيق الإنجازات".

وشدد "أحصل على راتبي ومستحقاتي المالية أول بأول، ليس لي (جنيه واحد) لدى الأهلي، وإدارة الأهلي هي أفضل إدارة تعاملت معها، والأهلي هو أفضل نادي في إفريقيا على كافة المستويات".

وأفصح "أتواصل مع محمد الشيبي لأنه كان زميلي في الجيش الملكي، ومحمود بنتايك تحدث معي قبل أن يأتي للزمالك لمعرفة الأجواء في مصر والقاهرة".

وتابع "كنت من ناشئي الرجاء لكنهم تركوني أرحل بدون سبب عندما كنت في الناشئين وشعرت بحالة حزن كبيرة".

وأتم تصريحاته "اختبرت في الجيش الملكي ونجحت في الاختبارات وانضممت للفريق، وبعدها تواصل معي الرجاء لضمي مرة أخرى لكني رفضت لأن طريقة رحيلي كانت غير جيدة وأشعر بالحزن بسببها حتى الآن".