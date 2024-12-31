كأس الخليج - موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي البطولة.. والقنوات الناقلة
الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 22:46
كتب : FilGoal
تحدد طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج المقامة في الكويت.
وحجز المنتخبين العماني والبحريني قعديهما في المباراة النهائية للبطولة.
وفاز منتخب عمان على السعودية 2-1 في نصف نهائي المسابقة.
فيما فاز منتخب البحرين على المنتخب الكويتي مستضيف البطولة.
موعد المباراة النهائية والقنوات الناقلة
سيلعب منتخب البحرين ضد عمان في المباراة النهائية لكأس الخليج يوم السبت المقبل 4 يناير 2025.
وستقام مباراة البحرين ضد عمان في تمام الساعة السادسة مساء.
وستذاع المباراة على قنوات الكاس المفتوحة وأبو ظبي الرياضية وبي إن سبورتس.
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