كأس الخليج - موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي البطولة.. والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 22:46

كتب : FilGoal

كأس الخليج 26

تحدد طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج المقامة في الكويت.

وحجز المنتخبين العماني والبحريني قعديهما في المباراة النهائية للبطولة.

وفاز منتخب عمان على السعودية 2-1 في نصف نهائي المسابقة.

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فيما فاز منتخب البحرين على المنتخب الكويتي مستضيف البطولة.

موعد المباراة النهائية والقنوات الناقلة

سيلعب منتخب البحرين ضد عمان في المباراة النهائية لكأس الخليج يوم السبت المقبل 4 يناير 2025.

وستقام مباراة البحرين ضد عمان في تمام الساعة السادسة مساء.

وستذاع المباراة على قنوات الكاس المفتوحة وأبو ظبي الرياضية وبي إن سبورتس.

كاس الخليج منتخب البحرين منتخب عمان
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