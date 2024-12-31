كأس الخليج - موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي البطولة.. والقنوات الناقلة

تحدد طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج المقامة في الكويت.

وحجز المنتخبين العماني والبحريني قعديهما في المباراة النهائية للبطولة.

وفاز منتخب عمان على السعودية 2-1 في نصف نهائي المسابقة.

فيما فاز منتخب البحرين على المنتخب الكويتي مستضيف البطولة.

موعد المباراة النهائية والقنوات الناقلة

سيلعب منتخب البحرين ضد عمان في المباراة النهائية لكأس الخليج يوم السبت المقبل 4 يناير 2025.

وستقام مباراة البحرين ضد عمان في تمام الساعة السادسة مساء.

وستذاع المباراة على قنوات الكاس المفتوحة وأبو ظبي الرياضية وبي إن سبورتس.