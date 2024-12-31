موندو: الوقت يداهم برشلونة بسبب أولمو.. واللاعب قد يصبح حرا

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 22:20

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

يواجه نادي برشلونة خطر عدم تسجيل لاعبه داني أولمو في قائمة الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

داني أولمو

النادي : برشلونة

برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إذا لم يحصل برشلونة على الموافقة لتسجيل داني أولمو قبل الساعة 11:59 مساء بتوقيت إسبانيا، سيصبح أولمو لاعبا حرا ويحق له الحصول على كامل عقده مع برشلونة حتى عام 2030.

وفي حالة عدم القدرة على تسجيل باو فيكتور سيظل لاعبا في برشلونة ولكن بدون تسجيل لحين إدراج اسمه في قائمة الفريق في وقت لاحق بعد تسوية أمور النادي.

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أعلن نادي برشلونة تقدمه بطلب جديد للاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل تسجيل ثنائي الفريق داني أولمو وباو فيكتور.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي: "برشلونة يتقدم بطلب للاتحاد الإسباني للحصول على ترخيص جديد لتسجيل ثنائي الفريق داني أولمو وباو فيكتور".

وأضاف "يود النادي أن ينفي تلقيه في أي وقت من أي هيئة أي قرار بشأن هذا الأمر".

وقبل أيام رفضت المحكمة مرة أخرى طلب نادي برشلونة لتسجيل ثنائي الفريق داني أولمو وباو فيكتور بشكل احترازي.

وتلقى برشلونة في وقت سابق ضربة موجعة برفض المحكمة لقرار قيد الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق خلال النصف الثاني من موسم 2024-25 لـ الدوري الإسباني.

ورفضت المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة استئناف النادي بشأن تسجيل اللاعبين. وهو ما يعني أن أولمو وفيكتور لن يشاركا مع برشلونة بدءا من الأول من يناير 2025.

وكانت رابطة الدوري الإسباني وافقت على تسجيل الثنائي في النصف الأول من الموسم باستخدام تصريح مؤقت لحين حصول برشلونة على مصادر دخل جديدة قبل يناير وهو ما لم يحدث.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع صندوق قطري لبيع مقاعد كبار الزوار في ملعبه كامب نو مقابل 100 مليون يورو وأن الأمر يتوقف على توقيع لابورتا على الاتفاقية.

وعقب حصول برشلونة على هذه الأموال سيتمكن من تسجيل أولمو وباو فيكتور مباشرة وفقا لما ذكرته صحيفة سبورت.

برشلونة داني أولمو الدوري الإسباني
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