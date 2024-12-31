كأس الخليج - البحرين تفوز على الكويت بهدف مرهون.. وتضرب موعدا مع عمان في النهائي

حجز منتخب البحرين مقعدا في نهائي بطولة كاس الخليج بعد الفوز على نظيره الكويتي.

وفازت البحرين على الكويت مستضيفة البطولة بهدف دو رد ضمن نصف النهائي.

وسجل محمد مرهون هدف المباراة الوحيد للمنتخب البحريني عند الدقيقة 76.

ولعب المنتخب البحريني المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد طرد مهدي عبد الجبار.

وسيلعب منتخب البحرين أمام عمان في المباراة النهائية.

منتخب البحرين يتأهل لنهائي كأس الخليج للمرة السادسة في تاريخه

منتخب الكويت مستضيف البطولة وصاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب يفشل في التأهل إلى نهائي كأس الخليج منذ عام 2010

وصف المباراة

بدأ منتخب البحرين المباراة بشكل قوي وأهدر محمد مرهون فرصة تسجيل هدف محقق.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مهدي عبد الجبار لاعب منتخب البحرين بعد تدخل قوي على لاعب الكويت.

وحرمت العارضة محمد مرهون مهاجم منتخب البحرين من تسجيل هدف محقق بعد تسديدة صاروخية.

وكاد محمد دحام لاعب الكويت أن يسجل بعد تسديدة يسارية علت مرمى منتخب البحرين.

واستطاع محمد مرهون تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد ركلة حرة نفذها كميل الأسود بعرضية إلى داخل المنطقة استقبلها أمين بنعدي برأسية هيأت الكرة لزميله محمد مرهون الذي وضعها بالشباك عند الدقيقة 76.

وفشلت محاولات منتخب الكويت في تسجيل هدف التعادل خلال دقائق المباراة المتبقية ليضمن منتخب البحرين مقعدا في نهائي البطولة امام نظيره العماني.