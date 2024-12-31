برشلونة يتقدم بطلب جديد لتسجيل أولمو وفيكتور

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 21:33

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

أعلن نادي برشلونة تقدمه بطلب جديد للاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل تسجيل ثنائي الفريق داني أولمو وباو فيكتور.

باو فيكتور

النادي : برشلونة

داني أولمو

النادي : برشلونة

برشلونة

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي: "برشلونة يتقدم بطلب للاتحاد الإسباني للحصول على ترخيص جديد لتسجيل ثنائي الفريق داني أولمو وباو فيكتور".

وأضاف "يود النادي أن ينفي تلقيه في أي وقت من أي هيئة أي قرار بشأن هذا الأمر".

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ويجب على برشلونة تسجيل داني أولمو قبل منتصف الليل وبداية يوم 1 يناير 2025، وفي حالة الفشل في عدم تسجيله سيصبح أولمو لاعبا حرا ومن حقه الحصول على قيمة عقده بالكامل حتى عام 2030.

وقبل أيام رفضت المحكمة مرة أخرى طلب نادي برشلونة لتسجيل ثنائي الفريق داني أولمو وباو فيكتور بشكل احترازي.

وتلقى برشلونة في وقت سابق ضربة موجعة برفض المحكمة لقرار قيد الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق خلال النصف الثاني من موسم 2024-25 لـ الدوري الإسباني.

ورفضت المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة استئناف النادي بشأن تسجيل اللاعبين. وهو ما يعني أن أولمو وفيكتور لن يشاركا مع برشلونة بدءا من الأول من يناير 2025.

وكانت رابطة الدوري الإسباني وافقت على تسجيل الثنائي في النصف الأول من الموسم باستخدام تصريح مؤقت لحين حصول برشلونة على مصادر دخل جديدة قبل يناير وهو ما لم يحدث.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع صندوق قطري لبيع مقاعد كبار الزوار في ملعبه كامب نو مقابل 100 مليون يورو وأن الأمر يتوقف على توقيع لابورتا على الاتفاقية.

وعقب حصول برشلونة على هذه الأموال سيتمكن من تسجيل أولمو وباو فيكتور مباشرة وفقا لما ذكرته صحيفة سبورت.

برشلونة داني أولمو باو فيكتور
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