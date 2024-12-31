كأس الخليج - رينار: افتقدنا قوتنا الدفاعية.. والحكم لم يكن في حالة مثالية

يرى هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية أن فريقه افتقد للقوة الدفاعية خلال مواجهة نظيره العماني.

وخسر منتخب السعودية أمام عمان 2-1 ضمن نصف نهائي بطولة كأس الخليج المقامة بالكويت.

وقال رينار في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أبارك لمنتخب عمان، لم نأت للبطولة للخروج من نصف النهائي و نشعر بالإحباط".

وأضاف "الهدف الأول جاء من خطأ لم يكن صحيح والحكم لم يكن في حالة مثالية اليوم. افتقدنا قوتنا الدفاعية وكان من المفترض أن نقاتل أكبر ونضحي بشكل أكبر ومن المستحيل أن تحقق البطولة وشباكك تستقبل ثمانية أهداف".

وتابع "شعر اللاعبين أن التقدم ممكن بعد النقص ولكن العمانيين دافعوا بشكل جيد ولم نسجل عندما كنا في تفوق عددي. أجريت تبديلات بدخول عبدالإله هوساوي والقحطاني والعثمان ولكن لم يستطيعوا صناعة الفارق".

ولعب المنتخب العماني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 بعد طرد علي العلوي.

فيما حصل عبد الإلة هوساوي لاعب السعودية على البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبذلك ضمن المنتخب العماني التواجد في نهائي كأس الخليج للنسخة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

فيما فشل منتخب السعودية في التأهل للمباراة النهائية منذ عام 2019 عندما خسر من البحرين بالمباراة النهائية.

وينتظر منتخب عمان الفائز من مواجهة الكويت والبحرين في نصف النهائي الآخر.