كأس الخليج - مدرب عمان: لاعبينا كانوا رجال.. وهذه أصعب لحظة أمام السعودية

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 20:52

كتب : FilGoal

رشيد جابر مدرب منتخب عمان

أعرب رشيد جابر مدرب منتخب عمان عن سعادته البالغة عقب تاهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس الخليج.

وفاز منتخب عمان على نظيره السعودي 2-1 ضمن نصف نهائي المسابقة.

وقال جابر في مؤتمر صحفي عقب مباراة السعودية: "تحدثت للاعبين أننا نستطيع الفوز حتى بعد النقص العددي، وفي النهاية تطرقنا للجانب التكتيكي".

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وأضاف "لحظة الطرد هي أصعب لحظة، والهدف الذي أتى بعد الهدف الثاني وضعنا تحت ضغط وأعطى المنتخب السعودي الأمل للعودة بالنتيجة".

وشدد "تسجيل هدفين ولديك نقص عددي هذا بسبب التركيز والحضور البدني، تركيز لاعبينا والجانب البدني كان الفارق، ولاعبينا كانوا رجال في الملعب".

وأتم "رسالتي لأصحاب القرار لدينا مدربين على مستوى، ينقصنا الثقة من صاحب القرار، يجب أن نثق في قدرات المدربين، وكرة القدم فكر وفلسفة ولدينا قدرات".

ولعب المنتخب العماني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 بعد طرد علي العلوي.

فيما حصل عبد الإلة هوساوي لاعب السعودية على البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبذلك ضمن المنتخب العماني التواجد في نهائي كأس الخليج للنسخة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

فيما فشل منتخب السعودية في التأهل للمباراة النهائية منذ عام 2019 عندما خسر من البحرين بالمباراة النهائية.

وينتظر منتخب عمان الفائز من مواجهة الكويت والبحرين في نصف النهائي الآخر.

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