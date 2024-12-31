منافس الأهلي - بالميراس يضم باولينيو في صفقة تاريخية

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 20:19

كتب : إسلام أحمد

باولينيو - أتليتكو مينيرو

أتم نادي بالميراس إجراءات التعاقد مع باولينيو نجم أتليتكو مينيرو.

ويلعب بالميراس ضمن المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 رفقة الأهلي وإنتر ميامي وبورتو.

وأعلن بالميراس ضم باولينيو قادما من أتليتكو مينيرو بعقد يمتد حتى 2029 مقابل 18 مليون يورو.

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وشهدت الصفقة أيضا انتقال جابريل مينينو وباتريك لصفوف أتليتكو مينيرو.

وبذلك أصبح باولينيو أغلى صفقة انتقال بين فريقين برازيلين تاريخا.

صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته مع فاسكو دي جاما البرازيلي.

وانتقل باولينيو إلى باير ليفركوزن في صيف 2018.

وعاد باولينيو إلى البرازيل من بوابة أتليتكو مينيرو في يناير 2023.

ولعب باولينيو 120 مباراة مع مينيرو وسجل 50 هدفا وصنع 12 آخرين.

الأهلي بالميراس
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