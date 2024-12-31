بن ناصر: أبذل قصارى جهدي لإعادة ميلان إلى مكانته الطبيعية

شدد الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان على ضرورة تكاتف كل عناصر فريقه من أجل إعادة النادي الإيطالي لمكانته الطبيعية.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة.

وقال بن ناصر عبر حساب ميلان على منصة إكس: "علينا مواصلة العمل وتقديم أفضل ما لدينا من أجل مساعدة الفريق. لعبنا مباراة قوية أمام روما كما متوقعا وعلينا التركيز خلال المباريات المقبلة".

وأضاف لاعب منتخب الجزائر "بشكل شخصي أبذل قصارى جهدي وأحاول إظهار مهاراتي كما فعلت دائما، وسأبحث عن مساعدة الفريق بما أستطيع من أجل إعادته لمكانته الطبيعية".

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة ميلان وروما بهدف لكل فريق ضمن الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

بن ناصر يلعب في صفوف ميلان منذ صيف 2019 قادما من إمبولي.

وخاض بن ناصر 172 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 11 آخرين.

وتوج بن ناصر مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022.