منافس الأهلي - إنتر ميامي يتعاقد مع فافا بيكولت

أعلن نادي إنتر ميامي تعاقده مع فافا بيكولت في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع فينكوفير.

ووقع اللاعب صاحب الـ 33 عاما على عقد مع إنتر ميامي حتى عام 2026.

ولعب بيكولت موسم وحيد مع فينكوفير قبل الرحيل بشكل مجاني والانضمام إلى إنتر ميامي.

اللاعب الهاييتي لعب 40 مباراة بقميص فينكوفير وخلالها سجل 10 أهداف وصنع 8.

وقضى بيكولت معظم مسيرته في الدوري الأمريكي وسبق له خوض تجربتين في أوروبا مع سان باولي الألماني وسبارتا براج التشيكي.

ويملك بيكولت 14 مباراة دولية خلال مسيرته بقميص هايتي وتمكن من تسجيل هدف وصناعة 4 أهداف.

كما سبق له تمثيل منتخب أمريكا في مباراتين دوليتين قبل تحويل جنسيته إلى هايتي.

ويتواجد إنتر ميامي مع الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية الذي سيقام في 2025.

ويلعب إنتر ميامي والأهلي في المجموعة أيضا مع بورتو وبالميراس.

ومن المنتظر أن يلقتي إنتر ميامي مع الأهلي في المباراة الافتتاحية للبطولة.