انتهت في كأس الخليج - الكويت (0)-(1) البحرين.. خسارة أصحاب الأرض
الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 19:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكويت أمام البحرين بنصف نهائي كأس الخليج.
ويلعب منتخب عمان الفائز من مباراة البحرين والكويت، لمواجهته في نهائي كأس الخليج رقم 26.
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نهاية المباراة
ق75 محمد مرهون يسجل هدف التقدم لمنتخب البحرين
ق48 محمد مرهون مهاجم منتخب البحرين يسدد تصويبة قوية ترتطم بالعارضة
بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق33 مدافع المنتخب الكويتي يمنع هدف محقق قبل تجاوز الكرة خط المرمى
ق2 محاولة هجومية أولى من منتخب الكويت على مرمى نظيره البحريني
انطلاق المباراة
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