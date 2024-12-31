انتهت في كأس الخليج - الكويت (0)-(1) البحرين.. خسارة أصحاب الأرض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكويت أمام البحرين بنصف نهائي كأس الخليج.

ويلعب منتخب عمان الفائز من مباراة البحرين والكويت، لمواجهته في نهائي كأس الخليج رقم 26.

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نهاية المباراة

ق75 محمد مرهون يسجل هدف التقدم لمنتخب البحرين

ق48 محمد مرهون مهاجم منتخب البحرين يسدد تصويبة قوية ترتطم بالعارضة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق33 مدافع المنتخب الكويتي يمنع هدف محقق قبل تجاوز الكرة خط المرمى

ق2 محاولة هجومية أولى من منتخب الكويت على مرمى نظيره البحريني

انطلاق المباراة