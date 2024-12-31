ديلي ميل: ليفربول يرفض عرض ريال مدريد للتعاقد مع أرنولد في يناير

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 19:14

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول - أرنولد

رفض نادي ليفربول الإنجليزي فكرة التخلي عن نجمه ترينت ألكساندر أرنولد في منتصف الموسم الجاري تحت أي ظرف.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ليفربول رفض عرضا رسميا من ريال مدريد للتخلي عن أرنولد في الانتقالات الشتوية.

ويحاول ريال مدريد تسريع عملية التعاقد مع أرنولد الذي سيصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم الجاري.

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وذلك بسبب الغيابات التي تضرب الفريق الملكي من إصابات عديدة في خط الدفاع.

يأتي ذلك في ظل رغبة ليفربول تجديد تعاقد نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح، ثم فيرجيل فان دايك وأرنولد، والثلاثي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

ترينت أرنولد ليفربول ريال مدريد
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