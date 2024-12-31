في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك

يستمر ملف تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" مع الزمالك كأحد أهم ملفات الكرة المصرية في الوقت الحالي.

وتوصل FilGoal.com لآخر مستجدات المفاوضات بين الزمالك واللاعب.

وعلم FilGoal.com أن زيزو قد كلف والده بالتفاوض مع مجلس إدارة الزمالك حول تجديد عقده ليركز اللاعب داخل الملعب فقط.

بعض رجال الأعمال خلال الفترة يتواصلون مع والد زيزو أملا في الوصول لاتفاق نهائي خاصة مع البدء في تقارب وجهات النظر ولكن لم يتم تحديد جلسة نهائية لتوقيع العقد حتى الآن ولكن الأمور تسير في طريق جيد.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الوسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني لينضم بصفوفه في الموسم المقبل.

وانضم زيزو للزمالك في 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي.

وشارك زيزو في 14 مباراة بقميص الزمالك منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.