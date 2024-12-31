كأس الخليج - بعشرة لاعبين.. عمان تطيح بالسعودية وتخوض النهائي الثاني على التوالي

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 18:43

كتب : FilGoal

عمان ضد السعودية - كأس الخليج

أطاح منتخب عمان بنظيره السعودي من نصف نهائي كأس الخليج المقامه بالكويت.

وفاز منتخب عمان على نظيره السعودي 2-1 ضمن نصف نهائي المسابقة.

وسجل أرشد العلوي وعلي البوسعيدي هدفي منتخب عمان، فيما أحرز محمد كنو هدف السعودية الوحيد.

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ولعب المنتخب العماني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 بعد طرد علي العلوي.

فيما حصل عبد الإلة هوساوي لاعب السعودية على البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبذلك ضمن المنتخب العماني التواجد في نهائي كأس الخليج للنسخة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

فيما فشل منتخب السعودية في التأهل للمباراة النهائية منذ عام 2019 عندما خسر من البحرين بالمباراة النهائية.

وينتظر منتخب عمان الفائز من مواجهة الكويت والبحرين في نصف النهائي الآخر.

وصف المباراة

بدأ المنتخب السعودي المباراة بضغط هجومي على مرمى منتخب عمان بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد مصعب الجوير تسديدة قوية مرت أعلى مرمى منتخب عمان.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء مباشرة للاعب عمان المنذر ربيع العلوي بعد تدخل عنيف للغاية على لاعب منتخب السعودية سالم الدوسري في الدقيقة 34.

وبعد عرضية من مروان الصحفي من يمين منطقة الجزاء قابلها عبد الله الحمدان بتسديدة سكنت شباك منتخب عمان لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودية لتقنية الفيديو.

وسجل أرشد العلوي الهدف الأول لمنتخب عمان بعد تسديدة |أرضية زاحفة مرت أسفل الحائط البشري وسكنت يمين المرمى في الدقيقة 74.

وأضاف علي البوسعيدي الهدف الثاني للمنتخب العماني عند الدقيقة 85.

وقلص محمد كنو الفارق للمنتخب السعودي عند الدقيقة 87 بتسديدة متقنة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه عبد الإله هوساوي لاعب منتخب السعودية في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

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