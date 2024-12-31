تقرير فرنسي: سان جيرمان يخطط للتعاقد مع فلاهوفيتش

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 18:04

كتب : FilGoal

هدف فلاهوفيتش لـ يوفنتوس ضد أتالانتا نهائي كأس إيطاليا

يخطط باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع المهاجم البوسني دوشان فلاهوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويمتد تعاقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يجد في فلاهوفيتش الخيار الأنسب لقيادة هجومه.

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وأوضحت التقارير أن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لا يمانع رحيل مهاجمه الفرنسي راندال كولو مواني الذي يملك عروضا من أندية إنجليزية، مقابل التعاقد مع فلاهوفيتش.

وأشارت التقارير أن مهمة باريس سان جيرمان في ضم مهاجم يوفنتوس لن تكون سهلة في ظل رغبة أرسنال وتشيلسي في ضم اللاعب أيضا.

تشيلسي أراد الحصول على خدمات فلاهوفيتش خلال الصيف المقبل لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وعرض تشيلسي دفع 25 مليون يورو بالإضافة إلى روميلو لوكاكو للحصول على خدمات الصربي فلاهوفيتش.

لكن الصفقة لم تتم بعدما يوفنتوس طلب 40 مليون يورو، وقرر لوكاكو الانتقال إلى نابولي.

فلاهوفيتش لعب مع يوفنتوس 123 مباراة وسجل 53 هدفا وصنع 11 آخرين.

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