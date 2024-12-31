ديابي يسابق الزمن للحاق بكلاسيكو الهلال

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 17:42

كتب : FilGoal

موسى ديابي - اتحاد جدة

يسابق الفرنسي موسى ديابي لاعب اتحاد جدة الزمن للحاق بمواجهة الهلال.

ويلعب اتحاد جدة أمام الهلال يوم 7 يناير ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد يجرى محاولات مكثفة مع ديابي لخوض مواجهة الهلال.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن عملية تعافي ديابي تسير بشكل جيد بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في كاحل القدم.

في المقابل تزايدت فرص مشاركة الثنائي الأجنبي الآخر، الجزاسري حسام عوار والهولندي ستيفن بيرجوين لاعبا الاتحاد أمام الهلال.

ويسعى اتحاد جدة لتجاوز عقبة الهلال والوصول إلى نصف النهائي.

يذكر أن الهلال تغلب على اتحاد جدة في المرحلة ذاتها بالنسخة الماضية من كأس ملك السعودية وتوج باللقب بالفوز على النصر في المباراة النهائية.

موسى ديابي الهلال اتحاد جدة
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