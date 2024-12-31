تعيين حلمي طولان متحدثا للجنة الفنية في اتحاد الكرة

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 17:35

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - حلمي طولان

قررت اللجنة الفنية لاتحاد كرة القدم تعيين حلمي طولان متحدثا باسمها في الفترة المقبلة.

وتضم اللجنة الفنية لاتحاد الكرة كل من:

(حسن شحاتة – محسن صالح – علي أبو جريشة – حلمي طولان – حسن فريد – محمد عمر – أحمد حسن – عبد الظاهر السقا).

أخبار متعلقة:
العقدة مستمرة للمباراة السابعة تواليا.. المصري يتعادل مع سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي يعلن إصابة محمد حسن بالتهابات في الركبة مرموش يتحدث عن تكهنات رحيله من فرانكفورت

وعقدت اليوم اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعها الأول بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وجميع أعضاء اللجنة، حيث رحب هاني أبو ريدة بهم وأكد على أهمية اللجنة ومناقشات أعضائها وما يتوصلون خلالها من توصيات ستكون نبراساً لمجلس إدارة الاتحاد لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور الفنية.

وقد توافق الحاضرون على تحديد مهام اللجنة وخريطة عملها على النحو التالي:

اختيار حلمي طولان متحدثاً باسم اللجنة الفنية.

قيام اللجنة الفنية بوضع استراتيجية مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات المختلفة.

تقديم المشورة في كل ما يتعلق بالنواحي الفنية للكرة المصرية .

دراسة المسابقات بالدرجات المختلفة .

وضع تصور خريطة مسابقات المراحل السنية للمواسم المقبلة .

وضع معايير الاختيار للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية .

وضع خطة لتأهيل جميع العناصر الفنية و الإدارية .

اعتماد خطة عمل المدير الفني للاتحاد و لجنة المدربين .

وكانت اللجنة الفنية قد ناقشت في اجتماعها الشروط الواجب توافرها لدى اختيار المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية والاجهزة الفنية المعاونة لهم .

إعداد وتأهيل والمدربين وإيفادهم للمشاركة في معايشات خارجية لدى هيئات رياضية تساهم في ثقل خبراتهم التدريبية .

تغيير محتوي الدورات التدريبية لتتناسب مع المتغيرات العالمية .

دعم المدربين الأكفاء في المنتخبات الوطنية وعدم ربط استمرارهم بالنتائج إذا توافرت مؤشرات تدل على أنه مدرب واعد .

الاهتمام بالاعداد والتأهيل النفسي للاعبين .

محاولة تحديد المشاكل التي تواجه المنتخبات الوطنية والعمل على حلها .

الاهتمام بموضوع (التسنين) وعمل إتفاقات خارجية تضمن عدم حدوثه .

الاهتمام بالاعداد والتجهيز لمنتخب 2005 لقرب موعد إتبارطه .

اتحاد الكرة منتخب مصر حلمي طولان
نرشح لكم
في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك جاد: توقعت أن يسدد لاكاي ركلة الجزاء على اليمين.. ونتمنى إنهاء الدوري بالمربع الذهبي العقدة مستمرة للمباراة السابعة تواليا.. المصري يتعادل مع سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي يعلن إصابة محمد حسن بالتهابات في الركبة انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) المصري تشكيل سيراميكا كليوباترا – لاكاي يقود الهجوم ضد المصري تشكيل المصري - صلاح محسن وفخر الدين بن يوسف يقودان الهجوم مران الأهلي.. مشاركة الشناوي.. جلسة بين كولر والجهاز المعاون
أخر الأخبار
في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 19 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الخليج - بعشرة لاعبين.. عمان تطيح بالسعودية وتخوض النهائي الثاني على التوالي 21 دقيقة | سعودي في الجول
في الجول يكشف 6 غيابات عن قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير فرنسي: سان جيرمان يخطط للتعاقد مع فلاهوفيتش ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي والقناة الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
ديابي يسابق الزمن للحاق بكلاسيكو الهلال ساعة | سعودي في الجول
تعيين حلمي طولان متحدثا للجنة الفنية في اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
جاد: توقعت أن يسدد لاكاي ركلة الجزاء على اليمين.. ونتمنى إنهاء الدوري بالمربع الذهبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري 4 انتهت نهائي مرتبط السلة - الأهلي (83)-(80) الاتحاد.. اللقاء الحاسم