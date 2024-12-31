جاد: توقعت أن يسدد لاكاي ركلة الجزاء على اليمين.. ونتمنى إنهاء الدوري بالمربع الذهبي

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 17:33

كتب : FilGoal

محمود جاد - المصري

كشف محمود جاد حارس مرمى المصري عن توقعه لتسديد فخري لاكاي ركلة الجزاء على الجانب الأيمن.

وتعادل المصري مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وحصل جاد على جائزة رجل المباراة بعد أن تصدى لركلة جزاء وقدم أداء جيد.

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وقال جاد عبر قناة أون تايم سبورتس: "توقعت أن يسدد فخري لاكاي في الزاوية اليمنى ولكنه سدد في منتصف وتصديت لها بقدمي وهذا توفيق من الله".

وتابع "نتمنى أن يوفقنا الله ونستطيع أن ننهي الدوري بالمربع الذهبي مثل الموسم الماضي وأن نتمكن من الصعود من دور المجموعات في الكونفدرالية".

ولم يتمكن المصري من الفوز على سيراميكا كليوباترا للمرة السابعة على التوالي.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 12 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويتساوى المصري مع سيراميكا في عدد النقاط لكنه في المركز الخامس.

المصري سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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