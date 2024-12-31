العقدة مستمرة للمباراة السابعة تواليا.. المصري يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

تعادل الصري مع منافسه سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل محمود عبد الحفيظ (زلاكة) هدف سيراميكا، بينما أحرز صلاح محسن هدف المصري.

ولم يتمكن سيراميكا من الفوز مرة أخرى بعد الانتصار على البنك الأهلي.

وعلى الجانب الآخر يستمر المصري في عدم تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في بطولة الدوري إذ تعادل مع حرس الحدود وسيراميكا وخسر من الأهلي.

وللمباراة السابعة على التوالي لم يفز المصري على سيراميكا في جميع البطولات.

وخلال الـ7 مباريات، خسر المصري 4 مرات وتعادل في 3 آخرين.

ويعود الفوز الأخير للفريق البورسعيدي على سيراميكا في موسم 2021-2022 في الجولة 26 من الدوري المصري عندما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف، ليظل سيراميكا عقدة للمصري.

وحصل محمود جاد على جائزة رجل المباراة.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 12 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويتساوى المصري مع سيراميكا في عدد النقاط لكنه في المركز الخامس.

وصف المباراة

بدأ سيراميكا ضاغطا بقوة على المصري، إذ في الدقيقة 17 سدد فاخري لاكاي كرة قوية لكن أمسك بها محمود جاد بسهولة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح زلاكة في الدقيقة 19 بعد شد قميصه، لكن قرر التراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وسدد صلاح محسن كرة من داخل منطقة الجزاء لكن ذهبت إلى يد الحارس مباشرة محمد بسام مباشرة في الدقيقة 41.

وافتتح زلاكة النتيجة في الدقيقة 54 بعد عدة تمريرات رائعة انتهت بعرضية أرضية من قندوسي سجلها زلاكة بسهولة.

تيكا تاكا إسبانية على الأراضي المصرية 💥🎼 محمود زلاكه يفتتح التسجيل لسيراميكا بهدف عالمي ⚽️ سيراميكا 1 : 0 المصري pic.twitter.com/Hu7X4PMq7a — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 31, 2024

وتمكن زلاكة من الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة من أتيدجيكو سامادو في الدقيقة 71، وتصدى لها محمود جاد ببراعة ثم ارتدت إلى لاكاي وأهدرها أعلى المرمى بغرابة.

وتمكن صلاح محسن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 برأسية بعد عرضية من عمرو سعداوي وخروج خاطئ من محمد بسام.

برأسية رائعة 👌 صلاح محسن يسجل هدف التعادل للمصري البورسعيدي 💥⚽️ سيراميكا 1 : 1 المصري pic.twitter.com/n3ReBCKxYT — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 31, 2024

وأنقذ رجب نبيل مدافع سيراميكا بشكل رائع على خط المرمى عقب تسديدة من صلاح محسن في الدقيقة 89.

وحافظ كل فريق على شباكه حتى حصل المصري وسيراميكا على نقطة واحدة.