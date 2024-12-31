الإسماعيلي يعلن إصابة محمد حسن بالتهابات في الركبة
الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 16:40
كتب : FilGoal
أعلن نادي الإسماعيلي إصابة لاعبه محمد حسن بالتهابات في الركبة.
محمد حسن
النادي : الإسماعيلي
ويغيب اللاعب عن مواجهة مودرن سبورت في الجولة السابعة من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان غدا الأربعاء على استاد القاهرة.
وقال مجدي الباز طبيب الفريق الأول للإسماعيلي عن حسن سيعود لتدريبات الفريق بشكل طبيعي عقب مباراة مودرن سبورت.
وسيكون لاعب الوسط جاهزا للمشاركة في المباراة التالية للإسماعيلي ضد طنطا بكأس مصر.
وشارك حسن في جميع المباريات السابقة للإسماعيلي منذ بداية الدوري.
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يحتل مودرن سبورت المركز الـ 18 والأخير برصيد 4 نقاط.
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