مرموش يتحدث عن تكهنات رحيله من فرانكفورت

تحدث عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت عن التكهنات الكثيرة حول مستقبله مع آينتراخت فرانكفورت

تألق مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم لفت إليه الأنظار من قبل كبار أوروبا، مما رشحه للانتقال لفريق كبير قريبا.

وقال مرموش لصحيفة بيلد: "بالطبع أسمع عن اهتمام أندية أخرى بضمي. أشعر بالفخر لأن الناس يتحدثون عني. هذا يُظهر أنني أقوم بعمل جيد".

وأضاف "بشكل يومي لا أفكر في الأمر على الإطلاق. تركيزي منصب على آينتراخت فرانكفورت وتحقيق النجاح هنا".

وأكمل الدولي المصري "هناك دائمًا الكثير من التكهنات من الخارج. لكن ليس لدي وجهة أحلام محددة".

وشدد "ما أستطيع أن أعد به الجماهير هو أنني سأبذل قصارى جهدي من أجل فرانكفورت في كل مباراة".

وأتم عمر "أنا لا أفكر في الانتقال لفريق آخر. أنا أعيش اللحظة وأستمتع بوقتي في فرانكفورت".

وأوضحت بيلد أن بايرن ميونيخ وبرشلونة وليفربول من بين الأندية التي ارتبط مرموش بالانتقال إليها.

وشارك مرموش منذ بداية الموسم الحالي بقميص فرانكفورت في 24 مباراة وخلالها سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين.

وسبق لصاحب الـ 25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.