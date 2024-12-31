انتهت في كأس الخليج - عمان (2)-(1) السعودية.. فوز تاريخي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة عمان ضد السعودية في نصف نهائي كأس الخليج.

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نهاية المباراة

ق86 محمد كنو يسجل هدف تقليص الفارق للمنتخب السعودي

ق85 المنتخب العماني يسجل الهدف الثاني لمنتخب عمان في شباك السعودية

ق60 ألغاء الهدف بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو

ق59 عبد الله الحمدان يسجل الهدف الأول للمنتخب السعودي

ق52 تسديدة قوية من مصعب الجوير وتصدي رائع من حارس مرمى عمان

بداية الشوط الثاني

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ق50. محمد العويس يتألق في التصدي لتسديدة أرضية.

ق35. بطاقة حمراء لأرشد العلوي لاعب عمان بعد تدخله على سالم الدوسري.

ق25. مروان الصحفي يهدر فرصة بشكل غريب أمام المرمى الخالي.

ق2. ركلة حرة مباشرة ينفذها سالم الدوسري ولكن الحارس يتألق في التصدي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل