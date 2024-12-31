إبراهيموفيتش: كونسيساو مدرب فائز.. والسوبر الإيطالي هدفنا واعتذار لـ فونسيكا

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 16:13

كتب : FilGoal

إعلان إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم

مدح زلاتان إبراهيموفيتش المستشار الرياضي لشركة رد بيرد المالكة لميلان، سيرجيو كونسيساو المدرب الجديد للفريق خلفا لـ باولو فونسيكا.

وقررت إدارة ميلان إقالة فونسيكا بعد التعادل في المباراة الماضية ضد روما بهدف لكل فريق.

وقال إبراهيموفيتش للصحفيين: "أحترم فونسيكا للغاية، لكنه لم يكن قادرا على تقديم النتائج بشكل ثابت، وعندما تكون في ميلان فالفوز هو الأهم".

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وأضاف "قررنا إقالته بعد مباراة روما وأخطأنا في إرساله إلى المؤتمر الصحفي، لذلك أعتذر لفونسيكا وللجماهير".

وأكمل "نتفهم غضب الجمهور ونكن له أقصى درجات الاحترام، نحن أول من يشعر بالاستياء من النتائج".

وشدد "لن نكون راضين حتى نحقق أهدافنا، وكأس السوبر الإيطالي هو أحد تلك الأهداف، جميعا نتحمل المسؤولية وليس المدرب فقط".

وأنهى حديثه قائلا: "الجميع يعرف كونسيساو فلديه شخصية قوية وفائز، تولى من قبل تدريب بورتو في منتصف الموسم وحقق نتائج رائعة".

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة.

ويلاقي ميلان منافسه يوفنتوس في نصف نهائي بطولة السوبر الإيطالي التي ستقام في الرياض يوم الجمعة المقبل.

يوفنتوس ميلان الدوري الإيطالي إبراهيموفيتش كونسيساو فونسيكا
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