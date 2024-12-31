التشكيل - الصحفي والدوسري في هجوم السعودية.. وعصام الصبحي يقود عمان

أعلن كل من راشد جابر مدرب منتخب عمان وهيرفي رينار مدرب منتخب السعودية تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب عمان مع السعودية في نصف نهائي كأس الخليج في نسخته الـ 26.

ويلعب منتخب عمان بعصام الصبحي بخط الهجوم.

وجاء تشكيل عمان بالكامل كالتالي:

الحارس: فايز الرشيدي.

الدفاع: جميل اليحمدي – ثاني الرشيدي – أحمد الخميسي – علي البوسعيدي.

الوسط: أرشد العلوي – عبد الله فواز – حارس السعدي.

الهجوم: المنذر العلوي – عصام الصبحي – عبد الرحمن المشيفري.

ويقود مروان الصحفي تشكيل السعودية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد العويس.

الدفاع: سلطان الغنام – حسان تمبكتي – علي البليهي – نواف بوشل.

الوسط: مصعب الجوير – محمد كنو – عبد الله رديف.

الهجوم: مروان الصحفي – عبد الله الحمدان - سالم الدوسري.

ويلتقي الفائز في المباراة بالنهائي ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين البحرين والكويت.