التشكيل - الصحفي والدوسري في هجوم السعودية.. وعصام الصبحي يقود عمان

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 15:46

كتب : FilGoal

عبد الله الحمدان - السعودية

أعلن كل من راشد جابر مدرب منتخب عمان وهيرفي رينار مدرب منتخب السعودية تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب عمان مع السعودية في نصف نهائي كأس الخليج في نسخته الـ 26.

ويلعب منتخب عمان بعصام الصبحي بخط الهجوم.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات اليوم 31 ديسمبر.. المصري ضد سيراميكا ونصف نهائي كأس الخليج كأس الخليج - تعديل موعد المباراة النهائية.. وتغيير وحيد في المربع الذهبي تقرير: اتجاه لتأجيل مباريات كأس الملك بسبب خليجي 26

وجاء تشكيل عمان بالكامل كالتالي:

الحارس: فايز الرشيدي.

الدفاع: جميل اليحمدي – ثاني الرشيدي – أحمد الخميسي – علي البوسعيدي.

الوسط: أرشد العلوي – عبد الله فواز – حارس السعدي.

الهجوم: المنذر العلوي – عصام الصبحي – عبد الرحمن المشيفري.

ويقود مروان الصحفي تشكيل السعودية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد العويس.

الدفاع: سلطان الغنام – حسان تمبكتي – علي البليهي – نواف بوشل.

الوسط: مصعب الجوير – محمد كنو – عبد الله رديف.

الهجوم: مروان الصحفي – عبد الله الحمدان - سالم الدوسري.

ويلتقي الفائز في المباراة بالنهائي ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين البحرين والكويت.

السعودية عمان كأس الخليج
نرشح لكم
مباشر كأس الخليج - الكويت (0)-(0) البحرين.. انطلاق المباراة كأس الخليج - بعشرة لاعبين.. عمان تطيح بالسعودية وتخوض النهائي الثاني على التوالي ديابي يسابق الزمن للحاق بكلاسيكو الهلال انتهت في كأس الخليج - عمان (2)-(1) السعودية.. فوز تاريخي سجل ركلة ترجيح.. النني يشارك في عودة الجزيرة لإقصاء العين من كأس الرابطة يونس محمود: أتحمل مسؤولية خسارة العراق أمام السعودية كأس الخليج - رينار: نسعى لفرض أسلوبنا أمام عمان.. ومشاركة الدوسري أعطت حافزًا للفريق نتيجة تحدث لأول مرة.. شباب الأهلي لنصف نهائي كأس الرابطة الإماراتية بالتعادل 5-5
أخر الأخبار
ديلي ميل: ليفربول يرفض عرض ريال مدريد للتعاقد مع أرنولد في يناير 18 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 46 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الخليج - بعشرة لاعبين.. عمان تطيح بالسعودية وتخوض النهائي الثاني على التوالي 49 دقيقة | سعودي في الجول
في الجول يكشف 7 غيابات عن قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير فرنسي: سان جيرمان يخطط للتعاقد مع فلاهوفيتش ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي والقناة الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
ديابي يسابق الزمن للحاق بكلاسيكو الهلال ساعة | سعودي في الجول
تعيين حلمي طولان متحدثا للجنة الفنية في اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري 4 انتهت نهائي مرتبط السلة - الأهلي (83)-(80) الاتحاد.. اللقاء الحاسم