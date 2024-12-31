مورينيو يكشف أكثر قرارات ندم على اتخاذها

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لـ فنربخشة عن أكثر القرارات التي ندم على اتخاذها خلال مسيرته التدريبية.

وقال المدرب البرتغالي لصحيفة كورييري ديلو سبورت: "ندمت على قرارات كثيرة اتخذتها في كرة القدم ومن ضمنها عندما قلت لا لفلورنتينو بيريز".

وأضاف "بيريز قال لي لا ترحل الآن لأنك أنجزت الجزء الصعب من المهمة والآن سيبدأ الجزء الأفضل، كنت أعلم أن هذا صحيح، لكنني أردت العودة إلى تشيلسي بعد 3 سنوات من التحديات الكبية في إسبانيا".

وأكمل "وندمت على عدم الرحيل فورا بعد نهائي الدوري الأوروبي مع روما ضد إشبيلية، هذا خطأ مني، لكن ليس بسبب الفوضى التي أحدثها أنتوني تايلور حكم المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "لم أشاهد مباريات روما على الإطلاق بعد الرحيل منه، لكني ما زلت أشاهد لقاءات إنتر".

ويحتل فنربخشة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 36 نقطة.

ويبتعد بفارق 8 نقاط عن جالاتا سراي المتصدر.