شوقي غريب: ترشيحي لتدريب منتخب الشباب غير صحيح.. ولدي مشروع مع غزل المحلة

نفى شوقي مدرب غزل المحلة ترشيحه لتدريب منتخب مصر للشباب خلال الفترة خلفا لروجيرو ميكالي.

وقال غريب عبر المركز الإعلامي لغزل المحلة: "أعتز وأقدر رحلة العمل مع المنتخبات الوطنية على مدار 25 عاما ولكن لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ترشيحي لخلافة روجيرو ميكالي".

"وواصل ملتزم بتعاقدي الحالي مع غزل المحلة الذي صنع اسمي كلاعب قبل أن أكون مدربا ولدي مشروع كبير وأرغب بإعادة النادي لمكانه الطبيعي لذلك أنا مستمر في قيادة الفريق".

وتابع "كل الدعم لأبنائي المدربين المرشحين لتدريب منتخب مصر للشباب وخاصة أنني أعتبرهم بمثابة أبنائي لأنهم تدربوا تحت قيادتي وعملوا معي في الأجهزة الفنية وسأبقى داعما لهم في مشوارهم التدريبي من أجل خلق كوادر جديدة".

وأتم "أتمنى التوفيق للكرة المصرية بمختلف منتخباتها الوطنية من أجل إعادة اسم الفراعنة إلى منصات التتويج والمرحلة المقبلة تتطلب الهدوء والعمل قوة مع تكاتف الجميع وتغليب المصلحة العامة من أجل صالح الكرة المصرية".

ويقود غريب غزل المحلة خلفا لأحمد عيد عبد الملك الذي رحل عن تدريق الفريق عقب الهزيمة من الزمالك بأربعة أهداف دون مقابل.

وسبق لشوقي غريب قيادة منتخب مصر للشباب كما قاد منتخب مصر الأولمبي.