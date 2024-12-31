انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) المصري

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 14:34

كتب : FilGoal

محمود جاد - المصري - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد المصري في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة بالتساوي مع المصري الخامس.

وفي حال فوز أي من الفريقين سيتصدر الدوري بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز.

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انتهت

ق 89: إنقاذ على خط المرمى عن طريق رجب نبيل عقب تسديدة من صلاح محسن.

ق 81: جووول صلاح محسن برأسية بعد عرضية من عمرو سعداوي وخروج خاطئ من محمد بسام.

ق 72: محمود جاد يتصدى ببراعة لركلة الجزاء من لاكاي ثم يهدر مرة أخرى بعد ارتداد الكرة له بغرابة.

ق 71: ركلة جزاء لزلاكة بعد عرقلة من أتيدجيكو سامادو.

ق 54: جووول محمود زلاكة بعد عدة تمريرات رائعة انتهت بعرضية أرضية من قندوسي سجلها زلاكة بسهولة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق صلاح محسن لكن تذهب إلى يد الحارس مباشرة.

ق 22: الحكم يلغي ركلة الجزاء.

ق 21: العودة إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحتها.

ق 19: ضربة جزاء لمحمود زلاكة بعد مسك من قميصه من قبل مدافع المصري ووضعه في ظهره.

ق 17: تسديدة قوية من فاخري لاكاي لكن يمسك بها محمود جاد بسهولة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المصري سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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