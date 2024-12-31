تشكيل سيراميكا كليوباترا – لاكاي يقود الهجوم ضد المصري

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 14:13

كتب : FilGoal

فاخري لاكاي - بيراميدز - سيراميكا - علي جبر

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة منافسه المصري.

ويواجه سيراميكا كليوباترا خصمه المصري بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وأجرى الرمادي تغييرا عن مباراة البنك الأهلي السابقة، إذ يغيب أحمد بلحاج عن قائمة الفريق ويلعب محمد توني بدلا منه.

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ويقود فاخري لاكاي هجوم الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: عبد الله مجدي – رجب نبيل – أحمد رمضان - حسين السيد

الوسط: محمد توني – أحمد قندوسي – محمد عادل

الهجوم: إسلام عيسى – فاخري لاكاي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة بالتساوي مع المصري الخامس.

وفي حال فوز أي من الفريقين سيتصدر الدوري بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز.

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