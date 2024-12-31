وكيله: فاتي كان الأفضل في العالم.. وهذا ما يحتاجه

أقر جورج مينديش وكيل أعمال أنسو فاتي لاعب برشلونة أنه كان الأفضل في العالم قبل عامبن.

وقال وكيل اللاعبين البرتغالي لصحيفة موندو ديبورتيفو: "رحيل فاتي معارا؟ السؤال لبرشلونة، لكنه يملك المستوى الذي يسمح له اللعب معه".

وأضاف "فاتي يحتاج إلى الثقة وحل مشكلاته البدنية، سيحتاجه برشلونة بمجرد أن يصل إلى 100% لأنه لاعب فريد".

وتابع "قبل عامين كان فاتي الأفضل في العالم، لكنه واجه سوء حظ مع الإصابات، لكنني متأكد من أنه سيتغلب على كل تلك الصعوبات".

وأنهى حديثه قائلا: "سيعود إلى مستواه ويواصل الفوز بقلوب جماهير برشلونة".

وغاب اللاعب البالغ من العمر 22 عاما عن برشلونة لمدة 82 يوما حتى الآن خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة.

وتعرض فاتي لإصابة في 24 يوليو الماضي في قدمه وغاب على إثرها 54 يوما بواقع 5 مباريات.

وأبعدته الإصابة الحالية عن برشلونة 28 يوما بواقع 7 مباريات.

وشارك فاتي في 7 مباريات فقط منذ بداية الموسم كان جميعها كبديل ولم يتمكن من صنع أو تسجيل أي هدف.

ومنذ صعوده للفريق الأول ببرشلونة شارك فاتي في 119 مباراة بقميص الفريق وخلالها سجل 37 هدفا وصنع 14.