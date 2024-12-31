مران الأهلي.. مشاركة الشناوي.. جلسة بين كولر والجهاز المعاون

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 13:32

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مران الأهلي

استأنف الأهلي مرانه اليومي صباح اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وشهد المران مشاركة محمد الشناوي في تدريبات حراسة المرمى بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد إنبي.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا ضد إنبي تدريبات تأهيلية على هامش المران للتخلص من الإجهاد فيما خاض باقي اللاعبين التدريبات بشكل طبيعي.

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وعقد مارسيل كولر مدرب الفريق جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة التحضير لمواجهة شباب بلوزداد.

وكان الأهلي قد تعادل أمس الإثنين مع إنبي بدون أهداف في مباراة أقيمت على استاد المقاولون العرب بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد بالجزائر يوم الجمعة المقبل الموافق 3 يناير في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس صاحب المركز الثاني.

الأهلي محمد الشناوي
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