كورينثيانز ينفي مفاوضات النصر لضم ألبيرتو

نفى نادي كورينثيانز البرازيلي وجود أي مفاوضات رسمية من قبل نادي النصر من أجل التعاقد مع يوري ألبيرتو مهاجم فريقه، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وذكرت تقارير أن نادي النصر تحرك من أجل التعاقد مع ألبرتون في فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت داينا باروسي، المسؤول الإعلامي للنادي البرازيلي في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لم نتلقَّ أي عروض من أجل يوري ألبيرتو سواءً من النصر، أو غيره".

وحول موقفهم من بيع اللاعب، ردت "لا يمكننا الإجابة عن هذا السؤال لأننا لم نتلقَّ أي عروض".

كما قال تياجو مارانهاو مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس نادي كورينثيانز للرياضية "لن نعلق على هذه الأنباء حاليا".

وأوضحت تقارير أخرى، أن اتحاد جدة يحاول ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

ولعب ألبيرتو مع كورينثيانز 57 مباراةً في العام الجاري، سجل فيها 31 هدفا، وصنع 7 أهداف.

ويمتد عقد يوري ألبرتو مع ناديه حتى يونيو 2027.

وارتدى اللاعب البرازيلي قمصان سان بطرسبرج الروسي، وسانتوس وإنترناسيونال البرازيليين قبل أن يستقر في كورينثيانز.