الاتحاد: لا نقصد شيء من كلمة "احتواء" في بياننا ضد حكم مباراة الزمالك.. ولن نترك حقنا

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 12:53

كتب : FilGoal

نبيل عماد - الزمالك - الاتحاد السكندري

أقر محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بعدم وجود قصد أو تلميح بأي شيء من كلمة "احتواء" في البيان الصادر ضد طاقم حكام مباراة الفريق ضد الزمالك.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال سلامة لقناة صدى البلد: "كنا أفضل وأخطر من الزمالك في الشوط الأول وأهدرنا فرصتين محققتين".

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وأضاف "أصابنا الإحباط بعد طرد عبد الغني محمد، ومن الصعب اللعب بنقص عددي".

وأكمل "عبد الغني محمد لم يستحق البطاقة الصفراء الأولى من الأساس".

وشدد "لن نتنازل عن حقنا لأن هذه ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها للظلم، فالأمر يتكرر منذ الموسم الماضي".

وتابع "كيف يظل الحكم يراجع الحالة 4 دقائق كاملة ثم يعود ويعطي للاعبنا بطاقة صفراء ثانية والطرد، نطالب بتفسير من لجنة الحكام".

وأنهى حديثه قائلا: "لا نقصد أي شيء من كلمة "احتواء" التي ذكرناها في البيان، نحن لا نلمح بأي شيء، إذا أرادنا قول أي شيء سنقوله بشكل مباشر لأننا أقوى وأكبر من أي أحد".

وشهدت المباراة طرد عبد الغني محمد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بداعي ادعاء السقوط.

ويرى الاتحاد السكندري إن ما حدث خلال مباراة الزمالك وقرارات التحكيم كانت قد تعدت كل حدود حسن النوايا وأن الحكم قد وجه نتيجة المباراة بسبب الطرد غير الصحيح من وجهة نظر إدارة النادي وإلى أن كرة الطرد كان تستحق حصول الاتحاد على ركلة جزاء.

وطالب الاتحاد السكندري في تحقيق اتحاد الكرة مع طاقم التحكيم.

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وبهذا الفوز يصل الزمالك للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة التاسعة في المركز السابع.

وانضم الاتحاد السكندري إلى عدية أندية قد قدمت شكاوى ضد التحكيم في الدوري المصري هذا الموسم ومنها الزمالك والإسماعيلي والمصري والأهلي الذي طالب بتعيين خبير أجنبي للإشراف على التحكيم.

الاتحاد السكندري الزمالك الدوري المصري
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