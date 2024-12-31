بليموث يعلن إقالة روني من تدريبه

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 12:36

كتب : FilGoal

واين روني مدرب دي سي يونايتد

أعلن نادي بليموث الإنجليزي إقالة مدربه واين روني من تدريب الفريق.

واين روني

النادي : بليموث

بليموث

وأشار النادي إلى أن روني سيرحل عن تدريب الفريق برفقة مساعده مايك فيلان.

وسيقود كيفين نانكيكيفيل وجو إدواردز الفريق في مباراته القادمة حتى التعاقد مع مدرب جديد.

أخبار متعلقة:
برشلونة يعلن إصابة فيران توريس بعد مباراتين دون انتصار.. ميلان يعود ويفوز على فيرونا بصعوبة تشكيل ميلان - أبراهام يقود الهجوم وريندرز في الوسط ضد فيرونا فيران توريس: لم نلعب جيدا في الشوط الأول ضد بيتيس.. ولم أر ركلة الجزاء

وقال روني عبر موقع النادي عقب قرار رحيله: "بليموث سيظل دائما محتفظا بمكانة خاصة في قلبي وسأظل أتابع نتائج الفريق".

وفشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر 9 مباريات قادهم روني.

وتولى روني قيادة بليموث في شهر مايو الماضي، وقاد الفريق في 25 مباراة وخلالها فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 وخسر 14 مباراة.

ويحتل بليموث حاليا المركز الـ 24 والأخير بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 18 نقطة عقب 23 جولة وبفارق 4 نقاط عن هال سيتي صاحب المركز الـ 21 غير المؤدي للهبوط.

بلايموث هو الفريق الرابع الذي يتولى روني قيادته خلال مسيرته التدريبية بعد ديربي كاونتي ودي سي يونايتد وبيرمينجهام.

واين روني بليموث
نرشح لكم
بن ناصر: أبذل قصارى جهدي لإعادة ميلان إلى مكانته الطبيعية تقرير فرنسي: سان جيرمان يخطط للتعاقد مع فلاهوفيتش إبراهيموفيتش: كونسيساو مدرب فائز.. والسوبر الإيطالي هدفنا واعتذار لـ فونسيكا مورينيو يكشف أكثر قرارات ندم على اتخاذها وكيله: فاتي كان الأفضل في العالم.. وهذا ما يحتاجه تقرير: يوفنتوس يدرس التعاقد مع كالابريا ماريسكا: هذا رأيي في ركلة جزاء إبسويتش.. ولا نركز على سباق الدوري فضيحة على نار هادئة.. مانشستر يونايتد يخسر مجددا أمام نيوكاسل
أخر الأخبار
بن ناصر: أبذل قصارى جهدي لإعادة ميلان إلى مكانته الطبيعية 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي - إنتر ميامي يتعاقد مع فافا بيكولت 19 دقيقة | أمريكا
مباشر كأس الخليج - الكويت (0)-(0) البحرين.. تهديد أول 41 دقيقة | سعودي في الجول
ديلي ميل: ليفربول يرفض عرض ريال مدريد للتعاقد مع أرنولد في يناير 59 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
كأس الخليج - بعشرة لاعبين.. عمان تطيح بالسعودية وتخوض النهائي الثاني على التوالي ساعة | سعودي في الجول
في الجول يكشف 7 غيابات عن قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير فرنسي: سان جيرمان يخطط للتعاقد مع فلاهوفيتش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري 4 انتهت نهائي مرتبط السلة - الأهلي (83)-(80) الاتحاد.. اللقاء الحاسم