بليموث يعلن إقالة روني من تدريبه

أعلن نادي بليموث الإنجليزي إقالة مدربه واين روني من تدريب الفريق.

واين روني النادي : بليموث بليموث

وأشار النادي إلى أن روني سيرحل عن تدريب الفريق برفقة مساعده مايك فيلان.

وسيقود كيفين نانكيكيفيل وجو إدواردز الفريق في مباراته القادمة حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وقال روني عبر موقع النادي عقب قرار رحيله: "بليموث سيظل دائما محتفظا بمكانة خاصة في قلبي وسأظل أتابع نتائج الفريق".

وفشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر 9 مباريات قادهم روني.

وتولى روني قيادة بليموث في شهر مايو الماضي، وقاد الفريق في 25 مباراة وخلالها فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 وخسر 14 مباراة.

ويحتل بليموث حاليا المركز الـ 24 والأخير بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 18 نقطة عقب 23 جولة وبفارق 4 نقاط عن هال سيتي صاحب المركز الـ 21 غير المؤدي للهبوط.

بلايموث هو الفريق الرابع الذي يتولى روني قيادته خلال مسيرته التدريبية بعد ديربي كاونتي ودي سي يونايتد وبيرمينجهام.