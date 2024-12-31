خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري ضد الزمالك في الكونفدرالية

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 12:12

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري ضد منافسه الزمالك.

ومن المقرر أن يواجه المصري خصمه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وستقام المباراة يوم الأحد القادم 5 يناير المقبل على ملعب برج العرب.

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وانتصر الزمالك على المصري في الجولة الماضية بهدف.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، وبلاك بولز ثانيا بأربعة نقاط بالتساوي مع المصري الثالث.

المصري متاح له 7 آلاف تذكرة في 3 فئات كالتالي:

الدرجة الثالثة مقابل 75 جنيها.

المقصورة يسار مقابل 150 جنيها.

المقصورة الأمامية مقابل 250 جنيها.

فيما تم طرح 3 آلاف تذكرة للزمالك في الدرجة الثالثة قيمتها 75 جنيها.

لحجز التذاكر من هنا

الزمالك المصري الكونفدرالية
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