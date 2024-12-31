تقرير: يوفنتوس يدرس التعاقد مع كالابريا

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 11:42

كتب : FilGoal

دافيدي كالابربيا - ميلان

يدرس نادي يوفنتوس التعاقد مع دافيدي كالابريا قائد ميلان بنهاية الموسم الجاري.

وحسب ماتيو موريتو الصحفي الشهير، فإن يوفنتوس وضع كالابريا ضمن قائمة أهدافه التي يدرس التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يسعى يوفنتوس للتعاقد مع كالابريا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتوفير النفقات، إذ يمكنه التعاقد معه بشكل مجاني في الصيف القادم.

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وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 بنهاية الموسم الحالي.

وحصل إيميرسون رويال الوافد الجديد في الصيف الماضي للروسونيري على مكان في التشكيل الأساسي في الفترة السابقة تحت قيادة باولو فونسيكا.

ولعب كالابريا 10 مباريات فقط في جميع البطولات بواقع عدد دقائق 496 دقيقة.

ولم يلعب الظهير الأيمن الإيطالي لأي فريق آخر في مسيرته سوى لميلان.

ومن المنتظر أن يرى كالابريا وضعه تحت القيادة الفنية الجديدة لـ سيريجو كونسيساو.

وأعلن ميلان في وقت سابق إقالة فونسيكا لسوء النتائج وتعيين البرتغالي كونسيساو مدرب بورتو السابق.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة.

ويلاقي ميلان منافسه يوفنتوس في نصف نهائي بطولة السوبر الإيطالي التي ستقام في الرياض يوم الجمعة المقبل.

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