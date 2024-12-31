تقارير: لاعب النصر على وشك العودة للدوري الفرنسي

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 11:31

كتب : FilGoal

كوت ديفوار - غينيا بيساو - سيكو فوفانا

أصبح الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط النصر السعودي على وشك الانتقال إلى فريق ستاد رين الفرنسي، حسب تقارير عديدة.

وذكرت جريدة لو باريزيان أن فوفانا عبر الكشف الطبي مع رين ويستعد للانضمام للنادي الفرنسي مع بداية فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن اللاعب الإيفواري سيوقع على عقد يربطه برين حتى صيف 2028.

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وسيدفع النادي الفرنسي أكثر من 20 مليون يورو للنصر مقابل التخلي عن اللاعب، وفقا للتقرير.

سيعود فوفانا إلى الدوري الفرنسي بعد أن قاد لانس لوصافة المسابقة في الموسم قبل الماضي.

وكان النجم الإيفواري قد انضم للنصر في صيف 2023 قادما من لانس.

ويلعب سيكو مع نادي الاتفاق حاليا على سبيل الإعارة، ولكن سيتم قطع الإعارة، حسب التقارير.

وسيلحق سيكو فوفانا بجواو فيليبي "جوتا" لاعب اتحاد جدة الذي انتقل إلى رين الصيف الماضي.

سيكو فوفانا رين النصر الاتفاق
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