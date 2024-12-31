اتحاد الكرة يعلن إنهاء تعاقد ميكالي.. وتفاصيل فسخ العقد
الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 11:07
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء تعاقد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب.
وكشف اتحاد الكرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X عن تفاصيل فسخ التعاقد.
وجاء البيان كالتالي:
يؤكد الاتحاد الكرة حصول ميكالي على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.
وأوضح اتحاد الكرة أنه عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ 117 ألف و500 دولار شهريا شاملا الضرائب المستحقة بخلاف تكاليف الإقامة و8 تذاكر سفر سنويا إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليناسب مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن.
وعرض ميكالي التنازل عن 15 ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغا فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.
ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب في اجتماع مجلس إدارته المقبل الذي لم يتحدد موعده بعد.
🔴 | اتحاد كرة القدم يعلن التوصل إلى اتفاق مع ميكالي لانهاء تعاقده
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد… pic.twitter.com/m5oaBgn3lZ— EFA.eg (@EFA) December 31, 2024
وكشف ميكالي عن رحيله عن تدريب منتخب مصر في بيان مرسل للصحفيين.
وجاء بيان ميكالي كالآتي:
أبلغني الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم رسميا بقراره فسخ عقد العمل الذي وقعته في أكتوبر الماضي والذي يستمر حتى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.
قبل أسبوعين اتصل بي الاتحاد المصري لكرة القدم وطلب مني تقليص العقد بسبب الصعوبات المالية، وافقت على الفور على المساعدة وتقليص العقد بشكل كبير في عام 2025 ولكن بعد ذلك طلب الاتحاد المصري تخفيضا أكبر بكثير.
أود أن أعرب عن عميق امتناني للاتحاد المصري واللاعبين والموظفين الذين عملوا معي في العامين ونصف العام الماضيين
لقد كان شرفا لي أن أدرب المنتخب الأولمبي وأن أصل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس
بدأ مشروعنا للألعاب الأولمبية القادمة بشكل جيد وأترك فريق 2005 المتأهل لكأس الأمم الإفريقية للشباب في طريقه للتأهل للأولمبياد القادمة
كما أترك إرثا للعديد من اللاعبين الشاب الذين يلعبون الآن بانتظام مع المنتخب الأول المصري والعديد من الآخرين لأنديهم
أخيرا لابد أن أتوجه بالشكر إلى الشعب المصري، أنتم السبب الرئيسي وراء عدم رغبتي في أن يكون هذا وداعا، بل أن أتلقي بكم قريبا
ووقع ميكالي عقدًا مع اتحاد الكرة في سبتمبر 2024 لتدريب منتخب الشباب مواليد 2005 خلفا لوائل رياض.
وكان ميكالي قد قاد منتخب مصر الأولمبي للحصول على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.
وقاد ميكالي منتخب مصر للشباب للوصول إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما والتي ستقام بشهر إبريل المقبل بعد احتلال المركز الثاني في بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت بمصر.
وتواجد بعقد ميكالي مع منتخب مصر شرط جزائي بقيمة 3 أشهر من راتبه.
وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا بإلغاء جميع القرارات المالية و التعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي و ديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة.