اتحاد الكرة يعلن إنهاء تعاقد ميكالي.. وتفاصيل فسخ العقد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء تعاقد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب.

وكشف اتحاد الكرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X عن تفاصيل فسخ التعاقد.

وجاء البيان كالتالي:

يؤكد الاتحاد الكرة حصول ميكالي على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة أنه عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ 117 ألف و500 دولار شهريا شاملا الضرائب المستحقة بخلاف تكاليف الإقامة و8 تذاكر سفر سنويا إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليناسب مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن.

وعرض ميكالي التنازل عن 15 ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغا فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب في اجتماع مجلس إدارته المقبل الذي لم يتحدد موعده بعد.

🔴 | اتحاد كرة القدم يعلن التوصل إلى اتفاق مع ميكالي لانهاء تعاقده أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد… pic.twitter.com/m5oaBgn3lZ — EFA.eg (@EFA) December 31, 2024