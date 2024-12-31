ماريسكا: هذا رأيي في ركلة جزاء إبسويتش.. ولا نركز على سباق الدوري

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

أعطى إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي رأيه حول ركلة جزاء إبسويتش ضد فريقه.

وقدم إبسويتش تاون هدية لـ ليفربول في سباق قمة الدوري الإنجليزي بفوزه على تشيلسي بهدفين دون رد، في الجولة الـ19 من المسابقة.

وقال المدرب الإيطالي لـ بي بي سي سبورت: "مباراة غريبة، خلقنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا تسجيل الكثير، لكن تم إنقاذ الأهداف على خط المرمى وكذلك قدم حارس مرمى إبسويتش مباراة رائعة".

وأضاف "كان يمكننا فعل المزيد والدفاع بشكل أفضل".

وشدد "قالوا إن تدخل يورجنسن على المهاجم بسيط بعض الشيء، لكن علينا أن نتقبل القرار بأنها ركلة جزاء".

وأكمل "أجريت 4 تغييرات في التشكيل الأساسي، لأن هناك الكثير من اللاعبين يستحقون المشاركة".

وواصل "أنهينا الجزء الأول من الموسم، لم يتوقع أحد مركزنا الحالي، لكن يمكننا القيام بأشياء كثيرة، السباق طويل".

وتابع "نركز على كل مباراة على حدة، لا نصب تركيزنا على سباق اللقب".

وأنهى حديثه قائلا: "أتيحت لنا فرص مع جواو فيليكس ونوني مادويكي، لذلك فالأمر لا يتعلق بالمهاجم، في بعض الأحيان تصنع الكثير من الفرص ولا تسير الأمور في صالحك".

وحقق إبسويتش الفوز بعد هزيمتين متتاليتين ليصل إلى النقطة 15 في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 35 في المركز الرابع، بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وشارك سام مرسي قائد إبسويتش في المباراة كاملة بعد عودته للمشاركة عقب نهاية إيقافه لتراكم البطاقات الصفراء.

ماريسكا
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