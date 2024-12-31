مواعيد مباريات اليوم 31 ديسمبر.. المصري ضد سيراميكا ونصف نهائي كأس الخليج

تستكمل اليوم الجولة السابعة من الدوري المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد منافسه المصري.

وعلى الجانب الآخر، تلعب مباراتين نصف نهائي كأس الخليج.

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الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا × المصري.. تقام المباراة الساعة الثالثة عصرا على قناة أون تايم سبورتس 1.

كأس الخليج

البحرين × الكويت.. تقام المباراة الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة إس إس سي سبورتس وأبو ظبي الرياضية 1 والكاس 1.

عمان × السعودية.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرا على قناة إس إس سي سبورتس وأبو ظبي الرياضية 1 والكأس 1.