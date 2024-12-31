مواعيد مباريات اليوم 31 ديسمبر.. المصري ضد سيراميكا ونصف نهائي كأس الخليج
الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 10:42
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم الجولة السابعة من الدوري المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد منافسه المصري.
وعلى الجانب الآخر، تلعب مباراتين نصف نهائي كأس الخليج.
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الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا × المصري.. تقام المباراة الساعة الثالثة عصرا على قناة أون تايم سبورتس 1.
كأس الخليج
البحرين × الكويت.. تقام المباراة الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة إس إس سي سبورتس وأبو ظبي الرياضية 1 والكاس 1.
عمان × السعودية.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرا على قناة إس إس سي سبورتس وأبو ظبي الرياضية 1 والكأس 1.
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