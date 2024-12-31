مواعيد مباريات اليوم 31 ديسمبر.. المصري ضد سيراميكا ونصف نهائي كأس الخليج

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 10:42

كتب : FilGoal

عمر سعداوي - المصري

تستكمل اليوم الجولة السابعة من الدوري المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد منافسه المصري.

وعلى الجانب الآخر، تلعب مباراتين نصف نهائي كأس الخليج.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

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الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا × المصري.. تقام المباراة الساعة الثالثة عصرا على قناة أون تايم سبورتس 1.

كأس الخليج

البحرين × الكويت.. تقام المباراة الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة إس إس سي سبورتس وأبو ظبي الرياضية 1 والكاس 1.

عمان × السعودية.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرا على قناة إس إس سي سبورتس وأبو ظبي الرياضية 1 والكأس 1.

الدوري المصري كأس الخيلج المصري سيراميكا كليوباترا
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