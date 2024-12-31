كالوشا: تلقيت اتهامات بتعمد إهدار ركلة الجزاء أمام الأهلي

عبر أحمد خليل "كالوشا" مدافع إنبي عن حزنه بعد إهداره ركلة جزاء أمام الأهلي.

وقال كالوشا عبر قناة إم بي سي مصر 2: "حزنت للغاية بعد إهدار ركلة الجزاء أمام الأهلي، شعرت أني دمرت كل شيء".

وأضاف "أحمد العجوز أمسك الكرة لكي يبعد الضغوط عني، لكني أنا المسدد الأول لركلات الجزاء".

وواصل "تلقيت رسائل واتصالات تتهمني أنني أهدرت ركلة الجزاء بسبب المراهنات أو أنني أنتمي للأهلي، لكني لست كذلك على الإطلاق".

وأتم تصريحاته "فخور بالتعامل مع أيمن الشريعي الذي يدعمني دائما".

وتعادل الأهلي مع إنبي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري، والتي أقيمت في استاد المقاولون العرب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 12 في المركز الثالث بجدول الترتيب، ومتبقي له مباراة مؤجلة مع سموحة.

وارتفع رصيد إنبي إلى النقطة 6 في المركز الـ14.

وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز على إنبي خلال آخر 3 مباريات بينهما في الدوري، وانتهت جميعها بالتعادل.