رغم إهداره ضربة جزاء.. رئيس إنبي يصرف مكافأة لـ كالوشا

قرر أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي صرف مكافأة استثنائية لـ أحمد خليل (كالوشا) بعد مباراة الأهلي.

وتعادل الأهلي مع إنبي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري، والتي أقيمت في استاد المقاولون العرب.

وكان كالوشا قد سدد ضربة جزاء في الدقيقة 89، لكنه أهدرها أعلى المرمى كثيرا.

ووصل الأهلي إلى النقطة 12 في المركز الثالث بجدول الترتيب، ومتبقي له مباراة مؤجلة مع سموحة.

وارتفع رصيد إنبي إلى النقطة 6 في المركز الـ14.

وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز على إنبي خلال آخر 3 مباريات بينهما في الدوري، وانتهت جميعها بالتعادل.

ويلاقي إنبي خصمه بتروجت في المباراة المقبلة في الدوري المصري، يوم الجمعة المقبل.

ويحتل بتروجت المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.