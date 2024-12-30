سجل ركلة ترجيح.. النني يشارك في عودة الجزيرة لإقصاء العين من كأس الرابطة

قلب الجزيرة الطاولة على العين في إياب ربع نهائي كأس الرابطة الإماراتية، وتغلب عليه بركلات الترجيح ليتأهل إلى نصف النهائي.

وتواجد محمد النني في التشكيل الأساسي للجزيرة، ولعب المباراة كاملة.

وكان العين قد فاز ذهابا بهدف دون رد.

وتقدم العين بهدف خالد البلوشي في الدقيقة 12، بينما تعادل رامون ميريز للجزيرة في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 36 سجل سفيان رحيمي للعين ولكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود مخالفة.

عودة الجزيرة تمت بهدف فينيسيوس ميلو في الدقيقة 45+5، بصناعة نبيل فقير.

وفي الدقيقة 71 سجل ميريز ثالث الأهداف ليهدي الجزيرة بطاقة الصعود، إلا أن ماتيو سانابريا سجل هدفا قاتلا للعين في الدقيقة 95، ليقود المباراة إلى ركلات الترجيح بنتيجة 3-2 للجزيرة.

وفي ركلات الترجيح سجل رحيمي للعين، ثم سجل نيسكينس كيبانو للجزيرة.

وأهدر بندر محمد للعين، ليسجل محمد النني ركلة الجزيرة الثانية بنجاح.

كودجو لابا أهدر ثالث ركلات العين، ليرد جاي جيسيزنز بتسجيل الثالثة، وبينما سجل إريك مينزيس رابعة العين، كانت رابعة الجزيرة تكفي للتأهل بتوقيع أحمد فوزي.

في اليوم ذاته تأهل الوصل إلى نصف النهائي بالتعادل السلبي مع بني ياس، حيث كان قد فاز ذهابا 3-1.

والأمس تأهل شباب الأهلي دبي بعد تعادل مثير مع النصر 5-5، حيث كان قد فاز 2-0 ذهابا.

كما عوض الشارقة خسارته أمام الوحدة 1-0 في الذهاب، ليفوز 4-2 في الإياب.

وبذلك يتأهل الجزيرة لملاقاة الوصل، بينما يلعب الشارقة ضد شباب الأهلي دبي في نصف النهائي.