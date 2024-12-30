في الـ+90 وطرد المدربين.. تعادل مثير بين زد وبتروجت

تعادل زد مع ضيفه بتروجت بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وأقيمت على استاد القاهرة.

ونجح زد في التعادل في الوقت بدل الضائع بعدما تأخر في النتيجة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

زد رفع رصيده إلى النقطة 10 في المركز السادس، ووصل بتروجت إلى النقطة 9 في المركز الثامن.

تقدم بتروجت في الدقيقة 89 بهدف سجله إسلام هشام من خطأ دفاعي في إرجاع الكرة للحارس.

وتعادل زد في الدقيقة 90+6 عن طريق شادي حسين بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة طرد المديرين الفنيين للفريقين مجدي عبد العاطي مدرب زد، وسيد عيد مدرب بتروجت، وذلك بين شوطي المباراة التي أدارها الحكم محمد عادل.