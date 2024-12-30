فاركو يقلب الطاولة على سموحة ويعود للانتصارات

قلب فاركو الطاولة على منافسه سموحة ليفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل عمرو ناصر وزهير المترجي ثنائية فاركو، بينما أحرز دوكو دودو هدف سموحة الوحيد.

وعاد فاركو للانتصارات مرة أخرى في بطولة الدوري بعد هزيمتين متتاليتين من زد وبيراميدز.

وإجمالا، فخسر فاركو مباراتين وتعادل في أخرى في المباريات الـ3 الأخيرة، إذ تعادل مع طلائع الجيش في كأس رابطة الأندية المصرية.

وعلى الجانب الآخر تلقى سموحة الهزيمة الثالثة على التوالي إذ انهزم من غزل المحلة والجونة سابقا.

ويعود الفوز الأخير لسموحة كان ضد حرس الحدود في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وبهذا الفوز وصل فاركو للنقطة العاشرة في المركز السابع بالتساوي مع زد في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة الخامسة في المركز الـ16.

وصف المباراة

افتتح دوكو دودو النتيجة لسموحة في الدقيقة 19 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية.

وتعادل عمرو ناصر لصالح إنبي في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.

وأحرز المترجي هدف الفوز بعد تسديدة أرضية سكنت المرمى في الدقيقة 80.

وحافظ فاركو على النتيجة حتى نهاية المباراة ليحصل على نقاط اللقاء.

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