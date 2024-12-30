تشكيل إبسويتش - سام مرسي أساسي في مواجهة تشيلسي

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 21:19

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش تاون

أعلن كيران ماكينا المدير الفني لفريق إبسويتش تاون عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد سام مرسي لاعب وسط إبسويتش في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل إبسويتش كالتالي:

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حراسة المرمى: كريستيان والتون

خط الدفاع: دارا أوشيه - جاكوب جريفز - لوك فولفيندين - ليف ديفيز

خط الوسط: سام مرسي - يينس كاجوستي

أمامهما: ويس بيرنز - أوماري هاتشينسون - ناثان برودهيد

خط الهجوم: ليام ديلاب

وجاء تشكيل البلوز كالتالي:

حراسة المرمى: فيليب يورجينسن

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - توسين أدارابيويو - ليفي كولويل - مارك كوكوريا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز

أمامهما: نوني مادويكي - كول بالمر - جواو فيليكس

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو

البدلاء: روبرت سانشيز - جوش أتشيمبونج - مالو جوستو - ريس جيمس - ريناتو فيجا - بيدرو نيتو - جادون سانشو - مارك جويو - نيكولاس جاكسون

ويحتل تشيلسي المركز الرابع مؤقتا برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال الثالث الذي يلعب مباراته في الجولة الحالية يوم الأربعاء ضد برينتفورد، وبفارق نقطتين عن نوتنجهام فورست الثاني الذي هزم إيفرتون بالفعل.

أما إبسويتش فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

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