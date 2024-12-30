أنشيلوتي يكشف حقيقة إمكانية استعادة نيكو باز مع ريال مدريد

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 20:47

كتب : FilGoal

نيكو باز

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد إماكينة استعادة نيكو باز المعار إلى كومو مع الملكي مرة أخرى.

ولفت باز الأنظار خلال موسمه الأول في الدوري الإيطالي بعد ظهوره بمستوى رائع حتى الآن.

وقال المدرب الإيطالي لإذاعة أنشيو لو سبورت: "بالتأكيد يمكنه أن يكون جزءا من مستقبل ريال مدريد".

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وأوضح "نحن نراقب بعناية تقدمه في كومو، إنه جيد جدا وموهبة رائعة".

وأتم "كان من الضروري رحيل باز معارا لكي يلعب بشكل منتظم، لقد كان اختيارا ذكيا".

وانضم باز لكومو في بداية الموسم الحالي قادما من ريال مدريد مع وجود بند يتيح للفريق الإسباني إعادة التعاقد معه أو الحصول على نصف قيمة بيعه.

وأفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت من قبل أن هناك رغبة من إنتر للتعاقد مع باز.

وينتظر إنتر موقف ريال مدريد من تفعيل بند إعادة التعاقد معه قبل التحرك للتعاقد مع اللاعب.

وكان باظ قد لعب أكثر من مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد بالموسم الماضي وقدم أداء جيد قبل أن يرحل نحو كومو في بداية الموسم الحالي.

لاعب الوسط صاحب الـ 20 عاما لعب 16 مباراة بقميص كومو حتى الآن وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.

نيكو باز ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الدوري الإيطالي الدوري الإسباني كومو
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