مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل فسخ تعاقد ميكالي

كشف مصدر من اتحاد كرة القدم لـFilGoal.com تفاصيل إنهاء تعاقد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "عرضنا على ميكالي تخفيض عقده بنسبة 50% لكنه رفض وتمسك بتخفيضه بنسبة 10% فقط".

وأضاف "عقد ميكالي هو الأكبر على مستوى منتخبات الناشئين حول العالم وكان يحصل على 85 ألف دولار وبعد الضرائب يصل إلى 115 ألف دولار أي ما يقرب من 6 ملايين جنيه شهريا".

وأتم تصريحاته "اتفقنا معه على فسخ تعاقده وحصوله على مبلغ 245 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي".

وأعلن البرازيلي روجيريو ميكالي رحيله بشكل رسمي عن تدريب منتخب مصر للشباب بعد إبلاغه من قبل اتحاد الكرة المصري بفسخ تعاقده.

وكشف ميكالي عن رحيله عن تدريب منتخب مصر في بيان مرسل للصحفيين.

وجاء بيان ميكالي كالآتي:

أبلغني الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم رسميا بقراره فسخ عقد العمل الذي وقعته في أكتوبر الماضي والذي يستمر حتى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

قبل أسبوعين اتصل بي الاتحاد المصري لكرة القدم وطلب مني تقليص العقد بسبب الصعوبات المالية، وافقت على الفور على المساعدة وتقليص العقد بشكل كبير في عام 2025 ولكن بعد ذلك طلب الاتحاد المصري تخفيضا أكبر بكثير.

أود أن أعرب عن عميق امتناني للاتحاد المصري واللاعبين والموظفين الذين عملوا معي في العامين ونصف العام الماضيين

لقد كان شرفا لي أن أدرب المنتخب الأولمبي وأن أصل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس

بدأ مشروعنا للألعاب الأولمبية القادمة بشكل جيد وأترك فريق 2005 المتأهل لكأس الأمم الإفريقية للشباب في طريقه للتأهل للأولمبياد القادمة

كما أترك إرثا للعديد من اللاعبين الشاب الذين يلعبون الآن بانتظام مع المنتخب الأول المصري والعديد من الآخرين لأنديهم

أخيرا لابد أن أتوجه بالشكر إلى الشعب المصري، أنتم السبب الرئيسي وراء عدم رغبتي في أن يكون هذا وداعا، بل أن أتلقي بكم قريبا