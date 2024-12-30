سلوت: صلاح أفضل لاعب في العالم وفقا للأرقام

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 20:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يرى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن محمد صلاح جناح الفريق أفضل لاعب في العالم.

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على وست هام يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بالملعب الأولمبي في لندن.

وقال المدرب الهولندي للصحفيين: "لم نكن نتوقع أن محمد صلاح يمكن أن يتحسن، لكنه تطور بطريقة ما".

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وأتم "أفضل لاعب في العالم؟ إذا نظرت إلى أرقامه فلا يمكنك الجدال معها".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 45 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 23 في المركز الـ12.

وتألق محمد صلاح في المباراة وسجل هدف وصنع هدفين، بينما سجل باقي أهداف ليفربول كل من لويس دياز وكودي جاكبو وأرنولد ديوجو جوتا.

صلاح هو اللاعب الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو أكثر وصنع 10 أو أكثر أيضا، في كل الدوريات الخمسة الكبرى.

وسجل صلاح 17 هدفا حتى الآن، وصنع 13 هدفا.

كذلك بات صلاح الأكثر مساهمة تهديفيا في شهر واحد، منذ لويس سواريز مع ليفربول أيضا في ديسمبر 2013.

وساهم كل منهما في 14 هدفا بشهر واحد، حيث عادل صلاح هذا الرقم في ديسمبر 2024.

وصار محمد صلاح أول لاعب يسجل ويصنع في 8 مباريات مختلفة لنفس الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفعلها صلاح أمام إبسويتش ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وتوتنام هوتسبر والليلة أمام وست هام.

وفي تاريخ الدوري الإنجليزي، لم يحدث أن سجل لاعب أو صنع في 11 مباراة متتالية أو أكثر سوى 7 مرات، والرقم القياسي برصيد 15 مباراة متتالية باسم جيمي فاردي في 2015 ومحمد صلاح نفسه في 2021.

في المركز التالي برصيد 12 مباراة يتواجد ستان كوليمور في 1995، ومحمد صلاح مجددا في 2023.

أما المرحلة الحالية فتشهد 11 مباراة متتالية، وهو الرقم الذي حققه أندي كول في 1994، ومسعود أوزيل في 2015، ومحمد صلاح مجددا في 2024.

وهكذا جمع صلاح بين التسجيل والصناعة في 39 مباراة بتاريخ الدوري الإنجليزي، مواصلا تعزيز رقمه القياسي.

وأيضا صار صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 8 مواسم متتالية.

وهذا أيضا كان ثاني هدف يسجله صلاح في الشوط الأول منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل بقية أهدافه في الشوط الثاني.

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح أرني سلوت
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