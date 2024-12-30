خبر في الجول – غزل المحلة يفاوض الترجي لاستعارة معتز زدام

دخل نادي غزل المحلة في مفاوضات مع الترجي لاستعارة معتز زدام في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة في مفاوضات مع الترجي لأجل ضم زدام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية الشراء.

وقضى زدام فترة إعارة مع المصري في الموسم الماضي مع أحقية الشراء، لكن قرر النادي البورسعيدي عدم تفعيل البند.

واستعار المصري اللاعب التونسي لمدة نصف موسم فقط.

ولعب زدام مع المصري 22 مباراة مسجلا 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.

وفي الموسم الحالي لعب زدام مع الترجي مباراتين فقط بواقع 149 دقيقة.

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

ولعب المحلة مباراتين تحت قيادته وتعادل في المباراة الأولى ضد الاتحاد السكندري بدون أهداف، بينما فاز على سموحة في اللقاء الآخر بأربعة أهداف مقابل هدفين.